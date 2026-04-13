Запад подрывает устои послевоенного миропорядка, заявила Захарова

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запад подрывает устои послевоенного миропорядка, закрепленные в уставе ООН, а также делит по группам жертв Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одновременно подрываются устои всего послевоенного мироустройства, которое закреплено в уставе ООН. Помимо всего прочего, мы видим еще на протяжении многих лет чудовищную тенденцию - жертв Второй мировой войны начинают делить по группам. Нет, не для того, чтобы в каждой стране сказать о страданиях своего народа, а теперь оказывается, это часть тоже манипуляции", - сказала она в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
В понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция научного совета Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений "Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание".