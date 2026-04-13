Захарова объяснила учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа было необходимо из-за поведения агрессивного меньшинства, занимавшегося "раскачиванием" исторической памяти.
"Чудовищное, международное, основанное на раскачивании исторической памяти поведение агрессивного меньшинства буквально сделало необходимым создание еще одной даты: 19 апреля, День памяти жертв геноцид советского народа, совершенного нацистами и их пособниками", - заявила она на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".