Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила руководство Франции в разрушении отношений с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 13.04.2026
Захарова обвинила руководство Франции в разрушении отношений с Россией

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Французское руководство своими чудовищными заявлениями и шагами разрушает некогда насыщенные отношения страны с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались", - сказала она ИС "Вести".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ищет добрых и взаимовыгодных отношений со всеми, в том числе со странами Европы.
Представители руководства Франции неоднократно выступали с громкими враждебными заявлениями в адрес России после начала СВО. Так, в октябре 2025 года президент страны Эммануэль Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это "расплачиваться". В ноябре начальник генштаба французских ВС Фабьен Мандон сказал, что Франция должна быть готова терять своих детей и страдать экономически для сдерживания "российской угрозы". При этом в Москве неоднократно заявляли, что не планируют нападать на страны-члены НАТО.
РоссияФранцияЕвропаМария ЗахароваДмитрий ПесковЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала