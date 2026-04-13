Захарова обвинила руководство Франции в разрушении отношений с Россией

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Французское руководство своими чудовищными заявлениями и шагами разрушает некогда насыщенные отношения страны с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Меня больше, честно говоря, волнуют те заявления и те шаги, которые предпринимает руководство Франции в отношении нашей страны. Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались", - сказала она ИС "Вести".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Россия ищет добрых и взаимовыгодных отношений со всеми, в том числе со странами Европы.
Представители руководства Франции неоднократно выступали с громкими враждебными заявлениями в адрес России после начала СВО. Так, в октябре 2025 года президент страны Эммануэль Макрон заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это "расплачиваться". В ноябре начальник генштаба французских ВС Фабьен Мандон сказал, что Франция должна быть готова терять своих детей и страдать экономически для сдерживания "российской угрозы". При этом в Москве неоднократно заявляли, что не планируют нападать на страны-члены НАТО.