Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области задержали обвиняемого в реабилитации нацизма
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 13.04.2026
Во Владимирской области задержали обвиняемого в реабилитации нацизма

В Александрове спецназ помог ФСБ задержать подозреваемого в реабилитации нацизма

Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 13 апр – РИА Новости. Спецназ оказал поддержку сотрудникам ФСБ и СК в задержании 30-летнего жителя города Александров Владимирской области, который обвиняется в реабилитации нацизма, мужчину арестовали, сообщают Росгвардия и региональные управления ФСБ и СК.
"Сотрудники СОБР "Сунгирь" регионального управления Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из региональных ФСБ и СК России при задержании 30-летнего жителя города Александрова, причастного к реабилитации нацизма, а также публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в заявлении Росгвардии на платформе MAX.
Как сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
"По версии следствия, указанный гражданин в 2025 году в одном из сообществ иностранного мессенджера Telegram оставил комментарий, искажающий действия советского правительства при обороне Ленинграда, таким образом распространив заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - сообщили в УФСБ.
Также, по данным УФСБ, фигурант уголовного дела оставлял комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников Росгвардии, полиции и военнослужащих.
"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СК судом он заключен под стражу", - уточнили в СУ СК по Владимирской области в своем канале на платформе Max.
ПроисшествияВладимирская областьРоссияАлександровСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала