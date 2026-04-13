Во Владимирской области задержали обвиняемого в реабилитации нацизма

БРЯНСК, 13 апр – РИА Новости. Спецназ оказал поддержку сотрудникам ФСБ и СК в задержании 30-летнего жителя города Александров Владимирской области, который обвиняется в реабилитации нацизма, мужчину арестовали, сообщают Росгвардия и региональные управления ФСБ и СК.
"Сотрудники СОБР "Сунгирь" регионального управления Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из региональных ФСБ и СК России при задержании 30-летнего жителя города Александрова, причастного к реабилитации нацизма, а также публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в заявлении Росгвардии на платформе MAX.
На москвича составили 45 протоколов за запрещенную символику
28 января, 06:01
Как сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
"По версии следствия, указанный гражданин в 2025 году в одном из сообществ иностранного мессенджера Telegram оставил комментарий, искажающий действия советского правительства при обороне Ленинграда, таким образом распространив заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - сообщили в УФСБ.
Также, по данным УФСБ, фигурант уголовного дела оставлял комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников Росгвардии, полиции и военнослужащих.
"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СК судом он заключен под стражу", - уточнили в СУ СК по Владимирской области в своем канале на платформе Max.
Зампреда приморского "Яблока" признали виновной в реабилитации нацизма
10 ноября 2025, 15:01