Во Владимирской области задержали обвиняемого в реабилитации нацизма

БРЯНСК, 13 апр – РИА Новости. Спецназ оказал поддержку сотрудникам ФСБ и СК в задержании 30-летнего жителя города Александров Владимирской области, который обвиняется в реабилитации нацизма, мужчину арестовали, сообщают Росгвардия и региональные управления ФСБ и СК.

СК "Сотрудники СОБР "Сунгирь" регионального управления Росгвардии оказали силовую поддержку коллегам из региональных ФСБ России при задержании 30-летнего жителя города Александрова , причастного к реабилитации нацизма, а также публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в заявлении Росгвардии на платформе MAX

Как сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области , в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

"По версии следствия, указанный гражданин в 2025 году в одном из сообществ иностранного мессенджера Telegram оставил комментарий, искажающий действия советского правительства при обороне Ленинграда , таким образом распространив заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - сообщили в УФСБ.

Также, по данным УФСБ, фигурант уголовного дела оставлял комментарии, в которых призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников Росгвардии, полиции и военнослужащих.