Появились кадры задержания фигуранта дела о манипулировании рынком акций
10:32 13.04.2026
Появились кадры задержания фигуранта дела о манипулировании рынком акций

ФСБ показала видео задержания фигуранта дела PFL Advisor

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания фигуранта дела о системном манипулировании российским фондовым рынком.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов приходят к месту жительства фигурантов и изымают предметы и документы, в том числе аксессуары, iPhone 15, электронные носители информации, банковские и сим-карты. После проведения следственных действий один из фигурантов в сопровождении сотрудников правоохранительных органов идет к черному микроавтобусу.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185.3 (манипулирование рынком) УК РФ.
Ранее СК и ФСБ сообщили, что уголовное дело о манипулировании рынком акций на Московской бирже возбуждено в отношении троих сотрудников PFL Advisors. По версии следствия, махинации трейдеры компании совершали в 2023-2024 годах, используя публикации о привлекательности ценных бумаг в трех подконтрольных Telegram-каналах. По данным МВД, все трое арестованы.
