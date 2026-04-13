В Магнитогорске задержали экс-замгендиректора металлургического комбината

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора по производству Магнитогорского металлургического комбината Павел Кравченко и его посредник задержаны в Челябинской области по делу о подкупе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Сегодня сотрудниками УФСБ и следственного управления СК России по Челябинской области за совершение коррупционных преступлений задержаны бывший заместитель генерального директора по производству ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Кравченко и один из учредителей коммерческой организации Эдуард Новоселов", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по версии следствия, с 2021 по 2024 года Кравченко, являясь директором по безопасности ПАО "ММК", при посредничестве Новоселова неоднократно получал от представителя коммерческой организации денежные средства, иное имущество за оказание содействие в заключении контрактов с ПАО "ММК".

Окружным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела о коммерческом подкупе и посредничестве в коммерческом подкупе. "Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет", – пояснил собеседник.

По местам работы и жительства фигурантов проводятся обыски, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Тридцатого марта руководством ПАО "ММК" с Кравченко расторгнут трудовой договор по компрометирующим основаниям - за осуществление действий, которые повлекли причинение имущественного ущерба организации и нарушение нормальных жизненных условий населения Магнитогорска , проинформировали в правоохранительных органах.