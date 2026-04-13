22:33 13.04.2026
Вучич: Мадьяр не может расследовать попытку диверсии на газопроводе в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра нет полномочий проводить расследование попытки диверсии на газопроводе в Сербии, по которому российский газ поставляется в Венгрию.
В эфире Радио и телевидения Сербии главу государства попросили прокомментировать заявление Мадьяра, который, по словам журналистки, призвал тщательно проверить связи Вучича и премьера Венгрии Виктора Орбана, а также расследовать обстоятельства появления перед венгерскими парламентскими выборами 12 апреля информации о подготовке диверсии на газопроводе.
"Это (Сербия - ред.) не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективно", - сказал сербский лидер.
Вучич подчеркнул, что Мадьяр не имеет никакого отношения к этому расследованию, но сербские правоохранительные органы как "хорошие соседи" известят венгерскую сторону, когда оно будет завершено.
Он добавил, что сербские власти и далее будут сдержанно оповещать общественность о ходе следствия.
Президент Сербии 5 апреля сообщил венгерскому премьеру об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.
Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".
Директор Военного агентства безопасности (ВБА, контрразведка) Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе является мигрант, который будет задержан, "это вопрос времени".
