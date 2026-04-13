Вучич: Мадьяр не может расследовать попытку диверсии на газопроводе

БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра нет полномочий проводить расследование попытки диверсии на газопроводе в Сербии, по которому российский газ поставляется в Венгрию.

"Это (Сербия - ред.) не его страна, и у него нет полномочий проводить расследования в этой стране. Мы ведем расследование очень профессионально и объективно", - сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что Мадьяр не имеет никакого отношения к этому расследованию, но сербские правоохранительные органы как "хорошие соседи" известят венгерскую сторону, когда оно будет завершено.

Он добавил, что сербские власти и далее будут сдержанно оповещать общественность о ходе следствия.

Президент Сербии 5 апреля сообщил венгерскому премьеру об обнаружении силовиками в муниципалитете Канижа взрывчатки рядом с газопроводом. По словам Вучича, подрыв этого объекта нанес бы большой ущерб газоснабжению двух стран на много дней.

Высшая прокуратура в Суботице завела уголовное дело по статьям "незаконное изготовление, хранение, ношение и распространение оружия и взрывчатых веществ" и "попытка диверсии".