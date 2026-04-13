Вучич рассказал, когда в Сербии могут пройти парламентские выборы

БЕЛГРАД, 13 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы в стране могут пройти до 10 июля или с сентября до конца этого года.

"Когда парламентские выборы? В этом году, я говорил, что могут быть до Видовдана (28 июня - ред.), возможно и до 10 июля, но точно не во второй половине июля и августе. После этого могут быть от сентября до конца года", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии

Глава сербского государства 3 апреля начал консультации с представителями парламентских партий по поводу возможного проведения выборов в 2026 году.

Президент Сербии 1 декабря 2025 года заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. В начале ноября Вучич сообщил о будущем проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии.