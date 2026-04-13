Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Вучич рассказал, когда в Сербии могут пройти парламентские выборы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 13 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы в стране могут пройти до 10 июля или с сентября до конца этого года.
"Когда парламентские выборы? В этом году, я говорил, что могут быть до Видовдана (28 июня - ред.), возможно и до 10 июля, но точно не во второй половине июля и августе. После этого могут быть от сентября до конца года", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Глава сербского государства 3 апреля начал консультации с представителями парламентских партий по поводу возможного проведения выборов в 2026 году.
Президент Сербии 1 декабря 2025 года заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. В начале ноября Вучич сообщил о будущем проведении досрочных парламентских выборов на фоне протестов в Сербии.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала