В Минобороны оценили интенсивность ударов ВСУ во время перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Интенсивность ведения огня и боевых действий в дневное время со стороны ВСУ во время пасхального перемирия была снижена по всей линии фронта, сообщило Минобороны РФ
«
"В целом, в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. С окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.
22 июня 2022, 17:18