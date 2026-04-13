ВС России ударом по командному пункту ликвидировали двух офицеров ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ударом по командному пункту 11-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Волчанском районе Харьковской области 3 апреля были уничтожены подполковник и майор ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что 3 апреля наши войска успешно поразили командный пункт 11-го пограничного отряда ГПСУ в Волчанском районе. Так, кроме подполковника А.Мидяновского, в это же время был уничтожен его сослуживец, майор Валерий Данко", - сказал представитель силовых структур.