18:04 13.04.2026 (обновлено: 18:07 13.04.2026)
ВС России ударом по командному пункту ликвидировали двух офицеров ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ударом по командному пункту 11-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Волчанском районе Харьковской области 3 апреля были уничтожены подполковник и майор ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства сослался на данные анализа украинских некрологов.
"Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что 3 апреля наши войска успешно поразили командный пункт 11-го пограничного отряда ГПСУ в Волчанском районе. Так, кроме подполковника А.Мидяновского, в это же время был уничтожен его сослуживец, майор Валерий Данко", - сказал представитель силовых структур.
