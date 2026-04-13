ВС назвал взыскания, лишающие пенсионеров средств на жизнь, недопустимыми

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, однако апелляция и кассация отменили это решение. Как указали суды, сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению самого должника, однако такого обращения не поступало.

"Судебная коллегия по гражданским делам указала, что исполнительное производство осуществляется на принципах неприкосновенности минимума имущества (денежных средств), необходимого для существования должника и членов его семьи. Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными", - рассказали в пресс-службе.