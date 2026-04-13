ВС назвал взыскания, лишающие пенсионеров средств на жизнь, недопустимыми - РИА Новости, 13.04.2026
16:30 13.04.2026
ВС назвал взыскания, лишающие пенсионеров средств на жизнь, недопустимыми

ВС указал на недопустимость взысканий, лишающих пенсионеров средств на жизнь

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Верховный суд РФ указал на недопустимость взысканий, которые лишают пенсионеров средств к существованию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что жительница Рязанской области через суд добивалась признания удержаний средств из её пенсии незаконными. С женщины с июля по декабрь 2023 года взыскали примерно 40 тысяч задолженности по коммунальным платежам, тогда как ее ежемесячная пенсия составляет 13 тысяч рублей.
Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, однако апелляция и кассация отменили это решение. Как указали суды, сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только по заявлению самого должника, однако такого обращения не поступало.
"Судебная коллегия по гражданским делам указала, что исполнительное производство осуществляется на принципах неприкосновенности минимума имущества (денежных средств), необходимого для существования должника и членов его семьи. Пенсионный орган, обладая сведениями о размере получаемой заявительницей страховой пенсии по старости и об отсутствии у нее иного дохода, производил удержания в размере, не сохраняющем соответствующий уровень дохода для обеспечения жизнедеятельности, в связи с чем действия пенсионного органа признаны незаконными", - рассказали в пресс-службе.
