ВС России улучшили позиции в районе Татьяновки в ДНР

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили позиции в районе Татьяновки и Пришиба в Донецкой Народной Республике и лишили гарнизон ВСУ путей снабжения в Татьяновке, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Мы видим улучшение позиций в районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб. В районе Татьяновки, с учетом продвижения в районе Святогорска, наши подразделения лишили путей снабжения гарнизон противника, как раз находящегося в Татьяновке", - заявил Пушилин ИС "Вести".
Села Татьяновка и Пришиб располагаются вдоль реки Северский Донец у города Святогорск на славянском направлении в ДНР. В конце февраля Пушилин сообщал, что на окраинах Святогорска идут бои.