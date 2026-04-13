ВС России улучшили позиции в районе Татьяновки в ДНР

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили позиции в районе Татьяновки и Пришиба в Донецкой Народной Республике и лишили гарнизон ВСУ путей снабжения в Татьяновке, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Села Татьяновка и Пришиб располагаются вдоль реки Северский Донец у города Святогорск на славянском направлении в ДНР. В конце февраля Пушилин сообщал, что на окраинах Святогорска идут бои.