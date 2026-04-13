Врач рассказала, что необходимо сделать после Великого поста
20:29 13.04.2026
Врач рассказала, что необходимо сделать после Великого поста

Малиновская: после Великого поста нужно сдать анализы на дефицит микроэлементов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. После Великого поста необходимо сдать лабораторные анализы на возможный дефицит микроэлементов, объяснила руководитель медицинского департамента сети лабораторий "KDL | Медскан" Ольга Малиновская.
"Отсутствие животной пищи может привести к сокращению потребления белка, снижению поступления хорошо усвояемого железа, витамина В12 и кальция. Эти дефициты, на первых порах протекающие скрыто, требуют восполнения. Если проигнорировать их, могут развиться серьезные нарушения: анемия, дефицит кальция, потеря мышечной массы. Для обнаружения возможных дефицитов стоит сдать лабораторные анализы - они помогут выявить проблему на ранней стадии", - рассказала Малиновская изданию NEWS.ru.
Малиновская отметила, что среди необходимых исследований - общий анализ крови для оценки уровня гемоглобина и выявления анемии, а также биохимический, который помогает оценить работу основных систем организма.
Великий пост в 2026 году продлился с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году был 12 апреля.
Мужчина измеряет давление - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Врач развенчал главный миф о норме давления
Вчера, 18:47
 
