Воробьев: наша задача - обеспечить пожарную безопасность в лесах

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В связи с наступлением теплой погоды важно обеспечить пожарную безопасность в лесах Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

На еженедельном совещании губернатора с областным правительством и главами округов обсудили дополнительные меры, направленные на предотвращение лесных пожаров в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие".

"Около 40% территории Московской области – это леса. Наступают теплые дни, и большое количество людей, жителей нашего мегаполиса выезжают на природу. Наша задача – обеспечить пожарную безопасность. Особенно это актуально в преддверии майских праздников. Большая работа, в том числе при поддержке президента, была проделана в части обводнения торфяных участков. Эта система сегодня успешно работает, что очень важно. Следить же за пожарной обстановкой в лесах Московской области помогают камеры, вращающиеся на 360 градусов", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Он добавил, что наличие камер не отменяет значение и роль человека в этой работе.

"Мы, как и прежде, работаем в партнерстве с Москвой, в том числе в рамках учений, особо сложных ситуаций", - подчеркнул глава региона.

Все силы и средства готовы к прохождению пожароопасного периода. В парке Комлесхоза региона 439 единиц техники, 65% которой (287 единиц) обновили за последние пять лет. Всего же к тушению лесных пожаров в Подмосковье привлекается свыше 1,1 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи человек (Мособлкомлесхоз, МЧС России, Мособлпожспас, ОМСУ и так далее) – основные силы.

В регионе 28 лесопожарных станций (ЛПС), девять из них – новые, восемь – капитально отремонтированные. В этом году появится еще одна – в Шатуре (село Дмитровский Погост). Также проведут капремонт ЛПС-2 Дмитров и ЛПС-1 Голицыно.

В рамках профилактической работы в этом году в области обустроят почти 5,7 тысячи километров минерализованных полос, отремонтируют 285 километров лесных дорог, установят и отремонтируют 569 шлагбаумов, а также более 500 информационных аншлагов и благоустроят почти 900 мест отдыха. Кроме того, ведется межведомственное патрулирование лесов.

"Все лесопожарные формирования переведены в режим повышенной готовности. В прошлом году общая площадь лесных пожаров составила менее 89 гектаров – это лучший показатель за последние пять лет. Среднее время реагирования составило 48 минут. Ежегодно наблюдаем здесь положительную динамику. Это результат совместной работы с МЧС, главами округов и Рослесхозом", - отметил председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

По его словам, традиционно лидером по обнаружению пожаров является видеомониторинг (41%). В Московской области установлено 147 видеокамер, которые охватывают 100% подмосковных лесов. Шесть из них разместили в текущем году – в Егорьевске, Раменском, Пушкинском, Серпухове, а также два в Орехово-Зуевском округе.

"Подключаем ИИ, чтобы снизить количество ложных срабатываний, что позволит повысить качество реагирования. На втором месте система 112 – наши жители, которые информируют о возгораниях (37%), на третьем – наземный мониторинг (17%), а также авиапатрулирование (5%)", - добавил Ларькин.

Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов отметил, что 20 апреля Подмосковье переходит на особый противопожарный режим.

"Важнейшей задачей является своевременная опашка населенных пунктов, наиболее подверженных природным пожарам – более 1,1 тысячи километров. До 1 июня необходимо завершить эту работу. В ближайшее время между ГУ МЧС России и Ассоциацией старост сельских населенных пунктов будет подписано соглашение. Одна из основных задач – создание добровольных пожарных дружин, что позволит тушить и локализовывать возгорания на начальной стадии – до прибытия основных сил", - сказал Павлов.

Он уточнил, что развернутая в Подмосковье система мониторинга помогает оперативно реагировать и рационально распределять силы и средства пожаротушения. Например, космический мониторинг позволяет в течение 10-15 минут доводить до дежурных служб точные координаты возгорания.

"На данный момент сил и средств достаточно. В случае осложнения обстановки предусмотрен резерв", - подчеркнул он.

В регионе работает четырехуровневая система мониторинга пожароопасной обстановки. Первый уровень - наземное патрулирование, второй – видеомониторинг (система позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут). В дополнение к камерам, установленным в лесничествах области, местность обследуют с помощью дронов. Третий уровень – авиапатрулирование и четвертый - космический мониторинг. Организована работа по оперативному реагированию на термоточки, которая позволяет выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.

Сейчас в подмосковных лесах проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия – вырубка/уборка сухих и авариных деревьев (в порядок приведут 6,5 тысячи гектара леса, удалят 4 тысячи аварийных деревьев).