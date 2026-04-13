Рейтинг@Mail.ru
Владимиров поручил увеличить размер регвыплаты для контрактников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
15:50 13.04.2026
Владимиров поручил увеличить размер регвыплаты для контрактников

Владимир Владимиров поручил увеличить размер выплаты для контрактников

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе еженедельного рабочего совещания поручил увеличить размер выплат для тех, кто заключает контракт с министерством обороны России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Размер единовременной выплаты в сумме должен составить 3,5 миллиона рублей. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление краевого правительства.
Глава региона подчеркнул, что усиление мер поддержки направлено на повышение социальной защищенности военнослужащих и их семей.
"Это решение продиктовано необходимостью дополнительной поддержки наших защитников и их семей. Важно, чтобы у каждого, кто принимает ответственное решение встать на защиту Родины, была уверенность в завтрашнем дне - в стабильности, в возможностях для семьи, в поддержке со стороны государства", – отметил глава региона.
В Ставропольском крае последовательно реализуется комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их близких, в том числе за счет реализации краевых программ и региональных проектов. Так, первые пять мер соцподдержки начали действовать в крае уже в начале марта 2022 года. Многие меры поддержки закреплены в законодательстве благодаря встречам Владимирова с военнослужащими и их близкими.
В настоящий момент в крае действует уже около 50 мер поддержки участников СВО и членов их семей. На эти цели из краевого бюджета уже направлено порядка 50 миллиардов рублей. Особый акцент делается на помощи тем, кто возвращается из зоны проведения СВО и нуждается в адаптации к мирной жизни.
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала