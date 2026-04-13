Владимиров поручил увеличить размер регвыплаты для контрактников

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе еженедельного рабочего совещания поручил увеличить размер выплат для тех, кто заключает контракт с министерством обороны России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Размер единовременной выплаты в сумме должен составить 3,5 миллиона рублей. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление краевого правительства.

Глава региона подчеркнул, что усиление мер поддержки направлено на повышение социальной защищенности военнослужащих и их семей.

"Это решение продиктовано необходимостью дополнительной поддержки наших защитников и их семей. Важно, чтобы у каждого, кто принимает ответственное решение встать на защиту Родины, была уверенность в завтрашнем дне - в стабильности, в возможностях для семьи, в поддержке со стороны государства", – отметил глава региона.

В Ставропольском крае последовательно реализуется комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их близких, в том числе за счет реализации краевых программ и региональных проектов. Так, первые пять мер соцподдержки начали действовать в крае уже в начале марта 2022 года. Многие меры поддержки закреплены в законодательстве благодаря встречам Владимирова с военнослужащими и их близкими.