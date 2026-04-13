Меняйло рассказал о состоянии детей, пострадавших из-за ЧП во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Состояние троих детей, пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе, не вызывает опасений, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Состояние троих детей, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе, остаётся под контролем врачей и на данный момент не вызывает опасений. Министр здравоохранения республики доложил, что сегодня один ребёнок будет переведён из реанимации в профильное отделение для дальнейшего лечения", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 15 человек, в том числе трое детей. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны трое подозреваемых: собственник коммерческих помещений и два организатора производства пиротехнических изделий. В районе взрыва введен режим ЧС.