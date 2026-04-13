Президент Индонезии прибыл в Москву
11:15 13.04.2026 (обновлено: 11:44 13.04.2026)
Президент Индонезии Субианто прибыл в Москву на переговоры с Путиным

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Индонезии Прабово Субианто прилетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Его самолет приземлился во Внуково, затем он на автомобиле в составе кортежа покинул аэропорт. Прабово и Путин встретятся сегодня, они обсудят перспективы сотрудничества двух стран, в том числе поставки российской нефти в азиатскую страну.
Также президенты поделятся мнениями по актуальным международным вопросам.
Предыдущая встреча состоялась в декабре. Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта сможет привлечь российских специалистов.
