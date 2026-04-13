Президент Индонезии прибыл в Москву

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Индонезии Прабово Субианто прилетел в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Его самолет приземлился во Внуково, затем он на автомобиле в составе кортежа покинул аэропорт. Прабово и Путин встретятся сегодня, они обсудят перспективы сотрудничества двух стран, в том числе поставки российской нефти в азиатскую страну.
Также президенты поделятся мнениями по актуальным международным вопросам.
Предыдущая встреча состоялась в декабре. Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта сможет привлечь российских специалистов.
Посол рассказал, за что в Индонезии уважают Россию
