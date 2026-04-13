Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде экс-замдиректор верфи "Янтарь" получил четыре года колонии - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 13.04.2026
В Калининграде экс-замдиректор верфи "Янтарь" получил четыре года колонии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Экс-замдиректора верфи "Янтарь" в Калининграде приговорен к четырем годам колонии по делу о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
«
"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы.. Носику и Курмызе назначено наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2016 году госзаказчик заключил с АО "ПСЗ "Янтарь" многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году он и Курмыза изготовили ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 миллионов рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.
Курмыза ранее упоминался в релизах ГВСУ о хищении более 2 миллионов рублей у верфи "Янтарь". Его предполагаемый подельник гендиректор ООО "Объединенная судостроительная компания "Вега" Артур Вовк заключил сделку со следствием и приговорен Московским районным судом Калининграда к 2 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
ПроисшествияКалининградРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала