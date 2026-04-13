В Калининграде экс-замдиректор верфи "Янтарь" получил четыре года колонии

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя генерального директора АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и гражданина Вячеслава Курмызы.. Носику и Курмызе назначено наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 14,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году госзаказчик заключил с АО "ПСЗ "Янтарь" многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла. Контроль за выполнением контракта возлагался на Носика. В 2021 году он и Курмыза изготовили ложные документы о стоимости поставляемой продукции и похитили более 14 миллионов рублей. В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.