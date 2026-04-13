Вэнс вернулся в США после переговоров с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 13 апр – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вернулся на родину после прошедших переговоров с иранской делегацией в Исламабаде, сообщает его пресс-пул.

"Борт номер два приземлился на авиабазе Джойнт-Бейс Эндрюс в 16.31 по местному времени (23.31 по мск - ред.)", – говорится в заявлении.

В субботу Иран США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что взаимопонимание было достигнуто по ряду вопросов, однако по двум-трём ключевым пунктам их позиции остались далёкими, поэтому соглашения не подписали.