17:40 13.04.2026 (обновлено: 23:41 13.04.2026)
Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, если он позвонит

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае звонка от президента России Владимира Путина, ответит, но сам звонить не собирается.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится. Позднее он указал, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, это недружественная страна.
"Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Вчера, 15:03
 
РоссияВенгрияПетер МадьярВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
