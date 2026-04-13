Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, если он позвонит

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае звонка от президента России Владимира Путина, ответит, но сам звонить не собирается.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится. Позднее он указал, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, это недружественная страна.
"Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.