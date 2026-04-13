Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
"Могу сказать то, что мы говорили с самого начала: мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны, а для страны, находящейся в состоянии войны, совершенно невозможно вступить в Евросоюз", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.