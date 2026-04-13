Рейтинг@Mail.ru
"Смертельный удар". СМИ раскрыли, чем обернется для Киева победа Мадьяра - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 13.04.2026 (обновлено: 23:33 13.04.2026)
"Смертельный удар". СМИ раскрыли, чем обернется для Киева победа Мадьяра

© AP Photo / Denes ErdosГлава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр беседует со СМИ после закрытия избирательных участков во время парламентских выборов в Будапеште
Глава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр беседует со СМИ после закрытия избирательных участков во время парламентских выборов в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украине и странам ЕС не стоит надеяться на изменение политического курса в Венгрии после победы лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Ни Украина, ни страны ЕС, которые сейчас находятся в состоянии эйфории, не должны питать иллюзий, что Мадьяр полностью изменит прежнюю политику. Согласно опросу, проведенному в декабре прошлого года, в Венгрии широко распространены антиукраинские настроения, поэтому лидер партии "Тиса" не акцентировал внимание на этой теме в ходе предвыборной кампании", — говорится в публикации.
Как пишет издание, политик в значительной степени не поддерживает курс на оказание помощи Украине.
"Он, например, выступает против поставок оружия Киеву и хочет вынести вопрос о возможном вступлении этой <…> страны в ЕС на общенациональный референдум, что может стать смертельным ударом для плана по ее членству", — отмечает NZZ.
Как бы в Евросоюзе и других странах ни чувствовали облегчение, даже под новым руководством Венгрия, скорее всего, останется для ЕС жестким партнером по переговорам, резюмируется в статье.
Накануне в Венгрии прошли выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт одобрит его только после того, как Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
В миреВенгрияПетер МадьярЕвросоюзПарламентские выборы в ВенгрииУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала