"Смертельный удар". СМИ раскрыли, чем обернется для Киева победа Мадьяра

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украине и странам ЕС не стоит надеяться на изменение политического курса в Венгрии после победы лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Ни Украина, ни страны ЕС, которые сейчас находятся в состоянии эйфории, не должны питать иллюзий, что Мадьяр полностью изменит прежнюю политику. Согласно опросу, проведенному в декабре прошлого года, в Венгрии широко распространены антиукраинские настроения, поэтому лидер партии "Тиса" не акцентировал внимание на этой теме в ходе предвыборной кампании", — говорится в публикации.
Как пишет издание, политик в значительной степени не поддерживает курс на оказание помощи Украине.
"Он, например, выступает против поставок оружия Киеву и хочет вынести вопрос о возможном вступлении этой <…> страны в ЕС на общенациональный референдум, что может стать смертельным ударом для плана по ее членству", — отмечает NZZ.
Как бы в Евросоюзе и других странах ни чувствовали облегчение, даже под новым руководством Венгрия, скорее всего, останется для ЕС жестким партнером по переговорам, резюмируется в статье.
Накануне в Венгрии прошли выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти. После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт одобрит его только после того, как Киев перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".