БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава победившей в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за принятие результатов выборов и выразил открытость к прагматичному сотрудничеству.

Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.