15:32 13.04.2026 (обновлено: 15:42 13.04.2026)
Глава "Тисы" Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за принятие результатов выборов

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава победившей в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за принятие результатов выборов и выразил открытость к прагматичному сотрудничеству.
"Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география", - сказал Мадьяр на международной пресс-конференции.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Венгрия не сможет сразу отказаться от российской нефти, считает эксперт
ВенгрияМоскваПекинПетер МадьярВ мире
 
 
