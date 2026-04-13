Эксперт оценил возможные отношения венгерской партии "Тиса" с Россией

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Побеждающая на парламентских выборах в Венгрии партия "Тиса" может попытаться сохранить прагматизм в экономических отношениях с РФ, но в ЕС потребуют смены курса в обмен на разблокировку замороженных денег из европейских фондов, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.

По его словам, очень плохо, что Венгрия "начинает такой эксперимент" в момент, когда сложилась "настолько напряженная международная обстановка".

"Потому что это эксперимент, мы не знаем, что и как теперь будет. "Тиса" - популисты... А окружение этой партии - это русофобы, либералы и атлантисты. И ожидать от них можно того, что эта линия обычно делает", - сказал Штир.