Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможные отношения венгерской партии "Тиса" с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 13.04.2026
Эксперт оценил возможные отношения венгерской партии "Тиса" с Россией

Штир: ЕС не даст венгерской "Тисе" сохранить прагматизм в отношении РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Побеждающая на парламентских выборах в Венгрии партия "Тиса" может попытаться сохранить прагматизм в экономических отношениях с РФ, но в ЕС потребуют смены курса в обмен на разблокировку замороженных денег из европейских фондов, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Люди с флагами Венгрии во время митинга в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Песков: итоги выборов в Венгрии не повлияют на ситуацию вокруг Украины
Вчера, 12:59
"Мы можем только надеяться, что "Тиса" постарается сохранить какой-то прагматизм в отношении России. Прежде всего в энергетике. Но, по-моему, им этого не разрешат. Скажут, что если они хотят получить европейские деньги, то должны сменить курс, и экономический и внешнеполитический. Хотите деньги - снимайте вето на европейские санкции против России и 90 миллиардов евро для Украины. Другого выхода нет, если, как "Тиса" говорила, они хотят вернуть Венгрию в европейское русло", - сказал Штир.
По его словам, очень плохо, что Венгрия "начинает такой эксперимент" в момент, когда сложилась "настолько напряженная международная обстановка".
"Потому что это эксперимент, мы не знаем, что и как теперь будет. "Тиса" - популисты... А окружение этой партии - это русофобы, либералы и атлантисты. И ожидать от них можно того, что эта линия обычно делает", - сказал Штир.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева. Сам Мадьяр накануне выборов в интервью местной газете Nepszava заявлял, что "никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии". Он также утверждал, что в случае победы им "придется сесть за стол переговоров с российским президентом" Владимиром Путиным, потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия уважает выбор народа Венгрии, и призвал набраться терпения и посмотреть, какими будут действия нового венгерского руководства.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В миреРоссияВенгрияУкраинаПетер МадьярВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала