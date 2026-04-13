Эксперт оценил возможные отношения венгерской партии "Тиса" с Россией

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Побеждающая на парламентских выборах в Венгрии партия "Тиса" может попытаться сохранить прагматизм в экономических отношениях с РФ, но в ЕС потребуют смены курса в обмен на разблокировку замороженных денег из европейских фондов, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
"Мы можем только надеяться, что "Тиса" постарается сохранить какой-то прагматизм в отношении России. Прежде всего в энергетике. Но, по-моему, им этого не разрешат. Скажут, что если они хотят получить европейские деньги, то должны сменить курс, и экономический и внешнеполитический. Хотите деньги - снимайте вето на европейские санкции против России и 90 миллиардов евро для Украины. Другого выхода нет, если, как "Тиса" говорила, они хотят вернуть Венгрию в европейское русло", - сказал Штир.
По его словам, очень плохо, что Венгрия "начинает такой эксперимент" в момент, когда сложилась "настолько напряженная международная обстановка".
"Потому что это эксперимент, мы не знаем, что и как теперь будет. "Тиса" - популисты... А окружение этой партии - это русофобы, либералы и атлантисты. И ожидать от них можно того, что эта линия обычно делает", - сказал Штир.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева. Сам Мадьяр накануне выборов в интервью местной газете Nepszava заявлял, что "никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии". Он также утверждал, что в случае победы им "придется сесть за стол переговоров с российским президентом" Владимиром Путиным, потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия уважает выбор народа Венгрии, и призвал набраться терпения и посмотреть, какими будут действия нового венгерского руководства.