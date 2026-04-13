"Нужно поговорить". Противник Орбана обратился к Путину

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Результаты состоявшихся вчера в Венгрии парламентских выборов усилят ЕС и ослабят США, потерявших важного союзника в Европе. Но новый премьер-министр Петер Мадьяр не станет другом Киева и попытается наладить отношения с Москвой. Какие изменения ждут Будапешт — в материале РИА Новости.

Ветер перемен

Избранный парламент проведет первое заседание и утвердит главу правительства в первых числах мая (дату назначит президент страны Тамаш Шуйок). Оппозиционная партия "Тиса" получила 138 депутатских мандатов из 199, правившая 16 лет "Фидес" — только 55. Также пятипроцентный барьер преодолела "Наша родина" — у них в законодательном собрании шесть мест.

В ходе голосования сторонники Орбана предупреждали о планах оппозиции совершить государственный переворот и обещали предотвратить его. Однако уже первые подсчеты голосов показали: при явке почти в 80% "Фидес" потерпела поражение.

"Результат выборов, хотя он еще не окончательный, понятен и ясен. Для нас этот результат болезненный, но однозначный. Ответственность и возможность управлять страной достались не нам. Я поздравил победившую партию. <…> Друзья, задача, которая стоит перед нами, ясна. На наших плечах больше не лежит тяжесть управления, и потому теперь наша задача — укреплять наши сообщества. Два с половиной миллиона избирателей доверились нам, и мы должны передать им отсюда: мы никогда их не бросим", — заявил Орбан после того, как подсчитали чуть больше 60% голосов.

Мадьяра уже вовсю поздравляли главы европейских правительств.

"Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран", — сказал британский премьер Кир Стармер.

Глава Евросовета Антониу Кошта тоже выразил большое воодушевление. По его словам, вместе с Мадьяром Европа станет сильнее и богаче.

Сам лидер "Тисы", обращаясь к избирателям с победной речью, пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО. Но заверил, что Будапешт не станет ничьим вассалом. Также Мадьяр собирается наладить контакты с Москвой.

"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится", — пояснил он.

Что касается внутренней политики, то первым делом Мадьяр хочет разобраться с командой Орбана.

"Я призываю президента немедленно попросить меня как лидера списка победившей партии сформировать правительство, а затем покинуть свой пост с таким же достоинством, с каким он его занял. Я призываю всех марионеток, которых правительство Орбана посадило на шею народу за последние 16 лет, сделать то же самое", — заявил он.

И попросил Орбана не вставлять палки в колеса новому правительству. Затем Мадьяр пообещал укрепить независимость судебной власти и создать ведомство по борьбе с коррупцией.

Старые грабли

Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми странами Европы, включая Венгрию, — так отреагировал на выборы Зеленский. О перекрытом трубопроводе "Дружба", по которому Будапешт получал российские энергоресурсы, не упомянул.

Как отмечает Politico, его общение с Мадьяром вряд ли будет простым. Лидер "Тисы", как и Орбан, против отправки оружия на Украину и готов пустить Киев в ЕС только после референдума по данному вопросу в Венгрии. Но вето на кредит в 90 миллиардов евро наверняка снимет.

А глава МИД Украины Андрей Сибига уже отменил рекомендацию согражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Также он выразил надежду на скорую нормализацию двусторонних отношений.

Маленькая страна

Советник директора РИСИ Дмитрий Буневич отметил на круглом столе в РИА Новости, что Орбан никогда не выступал против ЕС. Дискуссии были только о положении национальных государств в объединенной Европе.

"Находясь в "Фидес", Мадьяр разделял эту установку, но относился к тому крылу партии, которое выступало за более прагматичный и бесконфликтный диалог с Брюсселем. В связи с этим говорить о "победе Европы" нельзя, потому что Орбан не воевал с ней. В то же время главный проигравший на этих выборах — американская администрация. Орбан известен доверительными отношениями с президентом США Дональдом Трампом и вообще близостью с правым крылом Республиканской партии. Орбан служил своего рода ролевой моделью для правых политиков Запада", — пояснил эксперт.

И продолжил: венгерские выборы в очередной раз продемонстрировали слабость Вашингтона внутри евроатлантического сообщества. Сейчас прямая поддержка команды Трампа никак не помогла "Фидес", до этого американское влияние не спасло правых на президентских выборах в Румынии.

"В целом <...> венгры устали от внешней политики, включая Украину. Орбан построил свою кампанию на противостоянии с Киевом. Мадьяр, напротив, говорил избирателям, что Венгрия — маленькая страна, которой не надо играть в геополитику. При этом по экономической части у "Фидес" и "Тисы" практически нет расхождений. Обе партии выступают против мигрантов, за традиционные ценности и тому подобное", — заключил Буневич.

Младший научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции отдела европейских политических исследований ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Артем Ильинский отметил: в ходе кампании и до этого Мадьяр выступал "за все хорошее и против всего плохого", регулярно подчеркивая, что Венгрии нужно заниматься не международной политикой, а собственными проблемами. И он уделил особое внимание наименее экономически развитым восточным регионам страны, считавшимся вотчиной Орбана.

"В результате некоторые округа, которые традиционно поддерживали "Фидес", проголосовали за "Тису". <…> Многие венгры признаются, что Орбан им надоел, но от Мадьяра они не ждут больших перемен. Более того, есть мнение, что он может быть талантливым оппозиционным лидером, но не сильным главой государства. К примеру, "Тиса" обещает сломать вертикаль власти, выстроенную Орбаном, а что взамен — непонятно. Пока у Мадьяра нет костяка эффективных политиков и экономистов", — указал эксперт.