Президент Словакии надеется на сохранение уровня отношений с Венгрией

БРАТИСЛАВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини надеется, что при Петере Мадьяре, лидере побеждающей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса", отношения между странами останутся на высоком уровне.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
"Верю, что отношения между Словакией и Венгрией сохранятся на высоком уровне, который у нас был в последние годы, и будут основаны и дальше на взаимном уважении, сотрудничестве и совместном членстве в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, добрососедстве и дружбе", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook*.
