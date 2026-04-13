Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку
01:15 13.04.2026 (обновлено: 01:23 13.04.2026)
Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку

Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Председатель побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока скорее поручить ему формирование нового правительства и затем уйти в отставку.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 95,63% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, побеждает на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199.
"Я призываю президента немедленно поручить мне, как лидеру победившего партийного списка, сформировать правительство, а затем покинуть свой пост", - сказал Мадьяр, выступая перед сторонниками в Будапеште.
Он также призвал уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей ведомств.
