Партия "Тиса" сохраняет лидерство по мере подсчета голосов в Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 апр — РИА Новости. Расклад на парламентских выборах в Венгрии остается стабильным по мере подсчета голосов, следует из данных Венгерского избирательного офиса.
Обработаны данные 95,63% голосов.
Оппозиционная партия "Тиса" сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана - 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.
Расклад практически не менялся с момента обработки 53,45% голосов.
Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой.
