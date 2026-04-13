Партия "Тиса" сохраняет лидерство по мере подсчета голосов в Венгрии - РИА Новости, 13.04.2026
00:58 13.04.2026
Партия "Тиса" сохраняет лидерство по мере подсчета голосов в Венгрии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Женщина голосует на одном из избирательных участков в Будапеште
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 апр — РИА Новости. Расклад на парламентских выборах в Венгрии остается стабильным по мере подсчета голосов, следует из данных Венгерского избирательного офиса.
Обработаны данные 95,63% голосов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Критиковавшая Орбана глава ЕК заявила, что Венгрия выбрала Европу
Вчера, 23:24
Оппозиционная партия "Тиса" сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана - 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.
Расклад практически не менялся с момента обработки 53,45% голосов.
Ранее премьер министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Вчера, 22:25
 
