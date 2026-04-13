00:35 13.04.2026 (обновлено: 03:55 13.04.2026)
Оппонент Орбана Мадьяр выступил с заявлением о Путине

© AP Photo / Denes ErdosГлава венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр беседует со СМИ после закрытия избирательных участков во время парламентских выборов в Будапеште
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Венгрии в любом случае придется вести переговоры с Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства, заявил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, набирающей большинство на прошедших парламентских выборах.
"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. <…> Мы будем вести переговоры", — сообщил он в интервью местной газете Népszava.
При этом политик уточнил, что не собирается идти на дружеский диалог.
Он также отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины.
"Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — подчеркнул Мадьяр.
Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Политик отметил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
