Западные лидеры поздравляют Мадьяра, побеждающего на выборах в Венгрии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидеры западных стран поздравляют руководителя предварительно побеждающей в Венгрии на парламентских выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
"Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран", - написал британский премьер Кир Стармер на своей странице в соцсети Х.
Премьер Италии Джорджа Мелони также поздравила Мадьяра, пожелав ему от имени правительства хорошей работы. При этом она также поблагодарила венгерского премьера Виктора Орбана за сотрудничество.
"Благодарю моего друга Виктора Орбана за тесное сотрудничество в последние годы и знаю, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции", - отметила премьер в соцсети Х.
В число европейских лидеров, поздравивших Мадьяра, входят также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Хорватии Андрей Пленкович.
Ранее Виктор Орбан сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой.
Правящий альянс "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.