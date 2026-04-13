Венгрия не сможет сразу отказаться от российской нефти, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2026
15:39 13.04.2026
Венгрия не сможет сразу отказаться от российской нефти, считает эксперт

Штир: Венгрия не сможет сразу отказаться от нефти и газа из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Венгрия после прихода к власти партии "Тиса", ориентированной на Брюссель, не сможет сразу отказаться от нефти и газа из России, эти поставки выгодны, и можно ожидать возобновления работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины, поделился мнением с РИА Новости венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Эксперт допустил, что если Венгрия откажется от вето по выделению ЕС кредита Киеву и антироссийских санкций, то Украина может вскорости "сделать вид, что починила нефтепровод "Дружба", и поставки нефти в Венгрию возобновятся.
"Конечно, дешевые нефть и газ нужны. "Тиса" попробует сохранить поставки, но Брюссель уже сказал, что через год "конец фильма". Даже технически уйти от трубопроводной нефти сразу нельзя, нужен минимум год на перестройку", - отметил Штир.
По его мнению, Венгрия также не будет отказываться от проекта АЭС "Пакш-2", поскольку на атомную энергию приходится 40% выработки всей электроэнергии в Венгрии и без расширения АЭС страна рискует "остаться через 10 лет в темноте".
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева. Сам Мадьяр накануне выборов в интервью местной газете Nepszava заявлял, что "никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии". Он также утверждал, что в случае победы им "придется сесть за стол переговоров с российским президентом" Владимиром Путиным, потому что географическое положение России и Венгрии не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, "не произойдет в одночасье".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия уважает выбор народа Венгрии, и призвал набраться терпения и посмотреть, какими будут действия нового венгерского руководства.
