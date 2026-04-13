Будапешт будет требовать от Киева обеспечить права венгров, считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Венгрия после ожидаемой смены власти вслед за поражением партии премьера Виктора Орбана будет как и раньше увязывать вступление Украины в Евросоюз с восстановлением прав венгерского меньшинства на украинской территории, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
"Именно это (притеснение венгерского меньшинства - ред.) станет главной проблемой на пути Украины в Евросоюз в глазах Венгрии. Там сознание национальное - если наших, имеются в виду этнические венгры, обижают, то всё. Это становится основой политики на этом направлении для любого правительства", - сказал Трухачев.
По мнению собеседника агентства, Будапешт при ожидаемом новом руководстве, вероятно, станет увязывать и оказание помощи Украине с восстановлением прав венгров на Украине. Мадьяр будет стремиться показать избирателю, что сохраняет все лучшие аспекты политики правительства Орбана, считает эксперт.
"Он не будет блокировать те инициативы, которые исходят от Евросоюза, а вот то, что исходит от Украины, он блокировать будет", - считает Трухачев.
Права венгерского меньшинства на Украине, компактно проживающего в западной части страны, последовательно ущемляются киевским режимом с 2015 года. Помимо украинизации сферы образования, в нынешних условиях венгры сталкиваются с насильственной мобилизацией в ВСУ. Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал в марте, что многие мобилизованные таким образом пропали без вести или погибли. Действующее руководство Венгрии также отмечало, что не поддержит вступление Венгрии в Евросоюз без возвращения венгерскому меньшинству его прав.