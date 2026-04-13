Венгрия не откажется от импорта энергоресурсов из России, считает эксперт

11:07 13.04.2026 (обновлено: 11:43 13.04.2026)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Венгрия после поражения на выборах партии действующего премьера Виктора Орбана и ожидаемой смены власти не станет сразу полностью отказываться от импорта энергоресурсов из России, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
По результатам подсчета 98,9% голосов на прошедших 12 апреля выборах в парламент Венгрии, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра получает 138 мест из 199. Политик за день до этого в интервью местной газете Nepszava заявлял, что в случае победы придется сесть за стол переговоров с РФ, потому что географическое положение обеих стран не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, не произойдет в одночасье.
"Он заявил, что будет вынужден вести дела с Россией банально потому, что эти энергоносители являются наиболее доступными географически и наиболее дешевыми для Венгрии", - сказал Родионов РИА Новости.
Собеседник агентства считает, что при ожидаемой смене руководства после выборов Венгрия не будет резко отказываться от приобретения энергоресурсов из России, как это сделали власти ряда других стран Европы назло Москве. Однако от Будапешта можно ждать постепенное сближение с курсом Евросоюза по долгосрочному отказу от импорта топлива из России.
"Все, что касается экономики, прагматичных аспектов (сотрудничества с Россией - ред.), из которых Венгрия извлекала выгоду, думаю, останется, просто будет меньше риторики условно пророссийской и антиукраинской, а станет она более проевропейской", - заключил Родионов.
