Венгрия не откажется от импорта энергоресурсов из России, считает эксперт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Венгрия после поражения на выборах партии действующего премьера Виктора Орбана и ожидаемой смены власти не станет сразу полностью отказываться от импорта энергоресурсов из России, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал политолог, директор центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

По результатам подсчета 98,9% голосов на прошедших 12 апреля выборах в парламент Венгрии, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра получает 138 мест из 199. Политик за день до этого в интервью местной газете Nepszava заявлял, что в случае победы придется сесть за стол переговоров с РФ, потому что географическое положение обеих стран не изменится, а диверсификация энергоносителей, по его мнению, не произойдет в одночасье.