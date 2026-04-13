Венгрия станет сильным союзником ЕС и НАТО, заявил Мадьяр - РИА Новости, 13.04.2026
01:37 13.04.2026
Венгрия станет сильным союзником ЕС и НАТО, заявил Мадьяр

Глава побеждающей на выборах в Венгрии "тисы" связал будущее страны с ЕС и НАТО

© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Председатель побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр утверждает, что страна станет "сильным союзником" ЕС и НАТО.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра черным днем для Венгрии
01:25
"Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО", - сказал Мадьяр, выступая перед сторонниками в Будапеште.
Он также сообщил, что в последние часы разговаривал по телефону с канцлером Германии, президентом Франции, председателем фракции Европарламента "Европейской народной партии", председателем Еврокомиссии, премьер-министром Хорватии и генеральным секретарем НАТО.
По словам Мадьяра, он первый зарубежный визит намерен совершить в Польшу, второй - в Австрию, а затем отправится в Брюссель.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку
01:15
 
В миреВенгрияБрюссельБудапештНАТОЕвросоюзЕвропарламентПетер МадьярПарламентские выборы в Венгрии
 
 
