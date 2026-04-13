Венгрия станет сильным союзником ЕС и НАТО, заявил Мадьяр

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Председатель побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр утверждает, что страна станет "сильным союзником" ЕС и НАТО.
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса", предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
Он также сообщил, что в последние часы разговаривал по телефону с канцлером Германии, президентом Франции, председателем фракции Европарламента "Европейской народной партии", председателем Еврокомиссии, премьер-министром Хорватии и генеральным секретарем НАТО.