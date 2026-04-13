В Ватикане осудили критику Трампа в адрес папы римского

ВАТИКАН, 13 апр – РИА Новости. Замсекретаря Дикастерии культуры и образования Римской курии в Ватикане Антонио Спадаро и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини осудили критику президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского Льва XIV.

Трамп в понедельник обрушился с критикой на папу Римского Льва XIV за его позицию по поводу Ирана Венесуэлы , заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики.

По мнению Спадаро, критика Трампа в адрес Льва XIV свидетельствует о бессилии американского президента в попытках оказать влияние на понтифика.

"Трамп не спорит со Львом, он умоляет его вернуться к языку, который он может контролировать. Но Папа говорит на другом языке, который нельзя свести к риторике силы, безопасности или национальных интересов. В этом смысле нападки (Трампа - ред.) - это заявление о бессилии. Не в силах поглотить этот голос, (американские - ред.) власти пытаются лишить его легитимности. Однако, делая это, они косвенно признают его вес", - сказал Спадаро.

Сальвини в свою очередь заявил, что критика президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского Льва XIV не является ни разумной, ни полезной. Он также отметил, что вместо того чтобы нападать на Папу, Трампу следовало бы поддержать слова понтифика о мире.