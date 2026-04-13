Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 13.04.2026 (обновлено: 12:59 13.04.2026)
В Римской курии в Ватикане осудили критику Трампа в адрес папы римского Льва XIV

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАТИКАН, 13 апр – РИА Новости. Замсекретаря Дикастерии культуры и образования Римской курии в Ватикане Антонио Спадаро и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини осудили критику президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского Льва XIV.
Трамп в понедельник обрушился с критикой на папу Римского Льва XIV за его позицию по поводу Ирана и Венесуэлы, заявив, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против его политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Трамп обрушился с критикой на папу римского
Вчера, 04:46
По мнению Спадаро, критика Трампа в адрес Льва XIV свидетельствует о бессилии американского президента в попытках оказать влияние на понтифика.
"Трамп не спорит со Львом, он умоляет его вернуться к языку, который он может контролировать. Но Папа говорит на другом языке, который нельзя свести к риторике силы, безопасности или национальных интересов. В этом смысле нападки (Трампа - ред.) - это заявление о бессилии. Не в силах поглотить этот голос, (американские - ред.) власти пытаются лишить его легитимности. Однако, делая это, они косвенно признают его вес", - сказал Спадаро.
Сальвини в свою очередь заявил, что критика президента США Дональда Трампа в адрес папы Римского Льва XIV не является ни разумной, ни полезной. Он также отметил, что вместо того чтобы нападать на Папу, Трампу следовало бы поддержать слова понтифика о мире.
"Папа Лев является духовным наставником для миллиардов католиков, но, помимо этого, если и есть человек, посвящающий себя делу мира, то это папа Лев, и поэтому нападать на него мне не кажется ни разумным, ни полезным", - сообщил он в эфире регионального телеканала Telelombardia.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Папа римский после слов Хегсета заявил, что доминирование чуждо пути Христа
4 апреля, 11:23
 
В миреВатиканИталияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала