Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает пенсии

ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на то, что ему не хватает пенсии.
"Доволен ли я своей пенсией? Если бы так было, я бы ездил по грибы или на рыбалку, а я до сих пор работаю, катаясь по миру", - сказал Валенса в интервью изданию O2.
Он пояснил, что большую часть своей пенсии вынужден тратить "на расходы на жизнь, медицинское обслуживание и поддержание профессиональной деятельности".
Кроме президентской пенсии Валенса имеет право еще на одну – на общих основаниях из Управления социального обеспечения, но принципиально ее не получает.
"Я уже 20 лет не получаю эту пенсию. Ни гроша. Потому что Польша – бедная", - сказал экс-президент.