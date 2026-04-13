Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает пенсии

ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на то, что ему не хватает пенсии.

Валенса , который был президентом Польши в 1990-1995 годах, получает президентскую пенсию. Ее сумма составляет 75% зарплаты действующего главы государства, или около 3770 долларов в месяц по текущему курсу.

"Доволен ли я своей пенсией? Если бы так было, я бы ездил по грибы или на рыбалку, а я до сих пор работаю, катаясь по миру", - сказал Валенса в интервью изданию O2

Он пояснил, что большую часть своей пенсии вынужден тратить "на расходы на жизнь, медицинское обслуживание и поддержание профессиональной деятельности".

Кроме президентской пенсии Валенса имеет право еще на одну – на общих основаниях из Управления социального обеспечения, но принципиально ее не получает.