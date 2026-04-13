Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает пенсии - РИА Новости, 13.04.2026
17:27 13.04.2026
Экс-президент Польши пожаловался, что ему не хватает пенсии

Экс-президент Польши Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Бывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на то, что ему не хватает пенсии.
Валенса, который был президентом Польши в 1990-1995 годах, получает президентскую пенсию. Ее сумма составляет 75% зарплаты действующего главы государства, или около 3770 долларов в месяц по текущему курсу.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Польше приняли план по ограничению доступа иностранцев к пособиям
11 февраля 2025, 16:39
"Доволен ли я своей пенсией? Если бы так было, я бы ездил по грибы или на рыбалку, а я до сих пор работаю, катаясь по миру", - сказал Валенса в интервью изданию O2.
Он пояснил, что большую часть своей пенсии вынужден тратить "на расходы на жизнь, медицинское обслуживание и поддержание профессиональной деятельности".
Кроме президентской пенсии Валенса имеет право еще на одну – на общих основаниях из Управления социального обеспечения, но принципиально ее не получает.
"Я уже 20 лет не получаю эту пенсию. Ни гроша. Потому что Польша – бедная", - сказал экс-президент.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Польские алкоголики получили право на ежемесячное пособие до 533 долларов
27 марта, 01:22
 
