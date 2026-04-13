Политолог оценил эффективность морской блокады Ирана от США
18:02 13.04.2026
Политолог оценил эффективность морской блокады Ирана от США

Деш: США могут ввести морскую блокаду Ирана, но ее эффективность под вопросом

© AP Photo / Julio Cortez — Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США способны ввести морскую блокаду портов Ирана уже дислоцированными в регионе силами, но ее эффективность остается под вопросом, заявил РИА Новости профессор кафедры политологии университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш.
"США могли бы осуществить блокаду Ирана дистанционно с использованием имеющихся военно-морских и военно-воздушных сил в регионе", - сказал Деш агентству.
Вместе с тем, по его словам, даже в случае успеха таких действий, они могут не привести к результату, к которому стремится Вашингтон - а именно навязыванию своих условий мирной сделки Тегерану.
"Вопрос состоит не в способности это сделать, а в эффективности таких действий даже в случае успешной блокады иранских портов", - подчеркнул эксперт.
В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
