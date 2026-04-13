Политолог оценил эффективность морской блокады Ирана от США

ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. США способны ввести морскую блокаду портов Ирана уже дислоцированными в регионе силами, но ее эффективность остается под вопросом, заявил РИА Новости профессор кафедры политологии университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш.

"Вопрос состоит не в способности это сделать, а в эффективности таких действий даже в случае успешной блокады иранских портов", - подчеркнул эксперт.