На Украине выступили со срочным призывом в отношении России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
20:52 13.04.2026
На Украине выступили со срочным призывом в отношении России

Мендель: у Украины есть возможность завершить конфликт в ближайшие месяцы

Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Окно возможностей для завершения конфликта на Украине ограничено ближайшими месяцами, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"В последнее время моя надежда на окончание войны в этом году неуклонно угасает. В январе я была гораздо более оптимистична. Однако окно возможностей для завершения конфликта быстро сужается и ограничено ближайшими месяцами", — написала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЮлия МендельДмитрий Песков
 
 
