Небензя: ЕС превратил Украину в крупнейший центр незаконного оборота оружия - РИА Новости, 13.04.2026
19:41 13.04.2026
Небензя: ЕС превратил Украину в крупнейший центр незаконного оборота оружия

ООН, 13 апр - РИА Новости. Украина усилиями Евросоюза превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ущерб наносится и другим странам: оружие, на бумаге поставляемое киевскому режиму, в последующем всплывает в Африке, Азии и Латинской Америке. Их евросоюзовскими усилиями Украина превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия. По подсчетам американского "Института изучения войны", каждый третий автомат, попавший в руки экстремистских и террористических групп по всему миру, – украинского происхождения", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя также отметил, что еврочиновники отвергают саму идею дипломатического урегулирования и ведут откровенную пропаганду войны, параллельно усиливая санкционное давление на Россию, "которое не просто доказало свою неэффективность, но и нанесло колоссальный ущерб самим же странам Евросоюза и уже привело к инфляции и серьезному падению реальных доходов обычных европейцев".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского о военных базах на Украине
12 апреля, 07:28
 
