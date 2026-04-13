ООН, 13 апр - РИА Новости. Украина усилиями Евросоюза превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ущерб наносится и другим странам: оружие, на бумаге поставляемое киевскому режиму, в последующем всплывает в Африке, Азии и Латинской Америке. Их евросоюзовскими усилиями Украина превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия. По подсчетам американского "Института изучения войны", каждый третий автомат, попавший в руки экстремистских и террористических групп по всему миру, – украинского происхождения", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя также отметил, что еврочиновники отвергают саму идею дипломатического урегулирования и ведут откровенную пропаганду войны, параллельно усиливая санкционное давление на Россию, "которое не просто доказало свою неэффективность, но и нанесло колоссальный ущерб самим же странам Евросоюза и уже привело к инфляции и серьезному падению реальных доходов обычных европейцев".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.