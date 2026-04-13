Бойцы "Днепра" уничтожили более 10 военных ВСУ с окончания перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 10 военных и 10 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 10 военнослужащих и 10 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Орехов Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
