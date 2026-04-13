ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действия "Севера" с окончания перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
С окончанием действия пасхального перемирия Вооруженные силы РФ продолжили проведение специальной военной операции, отмечает российское военное ведомство.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоивановка и Катериновка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Зыбино Харьковской области. Противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационную станцию", - говорится в сводке МО РФ.
