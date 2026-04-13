Российские бойцы сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские военные сорвали пять попыток выдвижения ВСУ во время пасхального перемирия в Сумской области и ДНР, сообщило Минобороны РФ
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Сорваны пять попыток выдвижения противника в районах Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики ДНР", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18