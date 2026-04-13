Специальная военная операция на Украине
 
08:57 13.04.2026 (обновлено: 19:52 13.04.2026)
На Западе выступили с внезапным заявлением о Зеленском после победы Мадьяра

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Киеву не стоит всецело радоваться победе партии Петера Мадьяра "Тисо" на выборах в Венгрии, пишет Politico.
Издание указывает, что Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Украине, но одновременно с этим он выступает в оппозиции к ней по другим ключевым темам.
На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра в Венгрии
"Для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку новый премьер-министр заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС. Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку", — говорится в публикации.

В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором остро нуждается его страна.
Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
Заявление Стубба о Зеленском вызвало изумление на Западе
