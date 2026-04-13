Рейтинг@Mail.ru
НТК в I квартале увеличила поставки угля энергетикам Сибири и на экспорт
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 13.04.2026 (обновлено: 16:41 13.04.2026)
НТК в I квартале увеличила поставки угля энергетикам Сибири и на экспорт

НТК в январе–марте перевезла 26,7 млн тонн энергетического угля

© РИА Новости / Сергей АверинУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Уголь
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в январе – марте 2026 года перевезла 26,7 миллиона тонн энергетического угля - на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба НТК.
Рост достигнут за счет увеличения экспортных поставок в направлении портов Дальнего Востока. Так, в направлении порта Ванино (Хабаровский край) было перевезено 5,4 миллиона тонн груза, что на 47% больше первого квартала прошлого года.
"Главными факторами роста в направлении Дальнего Востока стали расширение провозных возможностей Восточного полигона, а также новые технологии маршрутизации, активно применяемые НТК совместно с грузоотправителями и РЖД", - отметили в пресс-службе.
Пик отопительного сезона потребовал увеличения поставок угля на 22,7% для ТЭЦ Сибири. Всего за первый квартал НТК обеспечила транспортировку 17,1 миллиона тонн угля для 8 восточных регионов страны. Наибольший объем приходится на Красноярский край, в марте в регион перевезено 1,1 миллиона тонн угля.
Наращивание объемов грузоперевозок стало возможным за счет развитой модели отношений с грузоотправителями, грузополучателями и перевозчиком с использованием собственного и привлеченного парка. Большое значение имеет и то, что более 80% грузов в восточном направлении отправляется инновационными полувагонами. Средний возраст инновационного парка НТК – 7 лет - сегодня ниже среднего по рынку операторов. Вместе с морскими портами и РЖД компания увеличила долю маршрутизации до 90% всех отправлений, говорится в сообщении.
"Мы постоянно работаем над совершенствованием наших технологий, что вместе с миллионами потребителей тепловой и электрической энергии в России и странах ЮВА обеспечивают экономическую устойчивость НТК", - подчеркнули в компании.
 
Дальний Восток, Хабаровский край, Ванино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала