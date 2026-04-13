НТК в I квартале увеличила поставки угля энергетикам Сибири и на экспорт

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Национальная транспортная компания (НТК) в январе – марте 2026 года перевезла 26,7 миллиона тонн энергетического угля - на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба НТК.

Рост достигнут за счет увеличения экспортных поставок в направлении портов Дальнего Востока. Так, в направлении порта Ванино (Хабаровский край) было перевезено 5,4 миллиона тонн груза, что на 47% больше первого квартала прошлого года.

"Главными факторами роста в направлении Дальнего Востока стали расширение провозных возможностей Восточного полигона, а также новые технологии маршрутизации, активно применяемые НТК совместно с грузоотправителями и РЖД", - отметили в пресс-службе.

Пик отопительного сезона потребовал увеличения поставок угля на 22,7% для ТЭЦ Сибири. Всего за первый квартал НТК обеспечила транспортировку 17,1 миллиона тонн угля для 8 восточных регионов страны. Наибольший объем приходится на Красноярский край, в марте в регион перевезено 1,1 миллиона тонн угля.

Наращивание объемов грузоперевозок стало возможным за счет развитой модели отношений с грузоотправителями, грузополучателями и перевозчиком с использованием собственного и привлеченного парка. Большое значение имеет и то, что более 80% грузов в восточном направлении отправляется инновационными полувагонами. Средний возраст инновационного парка НТК – 7 лет - сегодня ниже среднего по рынку операторов. Вместе с морскими портами и РЖД компания увеличила долю маршрутизации до 90% всех отправлений, говорится в сообщении.