Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский министр прокомментировал драку учителя с учеником в школе - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 13.04.2026 (обновлено: 17:21 13.04.2026)
Нижегородский министр Пучков прокомментировал драку учителя с учеником в школе

Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Глава министерства образования Нижегородской области Михаил Пучков посоветовал учителю из Дзержинска, который применил силу к оскорблявшему его ученику, обратиться в комиссию по защите чести и достоинства педагогов.
Ранее местные Telegram-каналы опубликовали снятое на мобильный телефон видео, как учитель труда повалил на пол в школьном коридоре одного из учеников. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования Дзержинска, причиной конфликта стали оскорбления школьников в адрес педагога. С подростками и их родителями провели беседу, мальчик извинился перед учителем. С учителя взяли объяснительную.
"При детальном рассмотрении ситуации, анализе записей с камер видеонаблюдения становится очевидно, что провокаторами выступили несколько учеников 7-9-х классов, трое из которых состоят на внтуришкольном учёте. Мальчики решили, не побоюсь этого слова, поиздеваться над учителем: заглядывали в кабинет, мешали, начали его обзывать, придумали ему кличку. На требование педагога прекратить учащиеся не остановились и продолжили как обзываться, так и демонстративно использовать вейпы. В адрес учителя полетела нецензурная лексика и оскорбления, унижающие его честь и достоинство", - написал Пучков в Max.
Тем не менее министр назвал действия учителя недопустимыми, подчеркнув, что педагогу следовало обратиться к администрации школы для применения законных мер дисциплинарного воздействия.
"Дополнительно советую учителю обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования. Эта ситуация ярко показывает, насколько учителям необходимо держать себя в руках и ни при каких обстоятельствах не поддаваться эмоциям. При этом учитель может рассчитывать на поддержку министерства в решении сложных случаев, мы предоставим всю необходимую юридическую помощь", - добавил Пучков.
Дзержинск (Донецкая область)Нижегородская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала