Нижегородский министр прокомментировал драку учителя с учеником в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Глава министерства образования Нижегородской области Михаил Пучков посоветовал учителю из Дзержинска, который применил силу к оскорблявшему его ученику, обратиться в комиссию по защите чести и достоинства педагогов.

Тем не менее министр назвал действия учителя недопустимыми, подчеркнув, что педагогу следовало обратиться к администрации школы для применения законных мер дисциплинарного воздействия.

"Дополнительно советую учителю обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования. Эта ситуация ярко показывает, насколько учителям необходимо держать себя в руках и ни при каких обстоятельствах не поддаваться эмоциям. При этом учитель может рассчитывать на поддержку министерства в решении сложных случаев, мы предоставим всю необходимую юридическую помощь", - добавил Пучков.