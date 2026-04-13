Нижегородский министр прокомментировал драку учителя с учеником в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Глава министерства образования Нижегородской области Михаил Пучков посоветовал учителю из Дзержинска, который применил силу к оскорблявшему его ученику, обратиться в комиссию по защите чести и достоинства педагогов.
Ранее местные Telegram-каналы опубликовали снятое на мобильный телефон видео, как учитель труда повалил на пол в школьном коридоре одного из учеников. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования Дзержинска, причиной конфликта стали оскорбления школьников в адрес педагога. С подростками и их родителями провели беседу, мальчик извинился перед учителем. С учителя взяли объяснительную.
"При детальном рассмотрении ситуации, анализе записей с камер видеонаблюдения становится очевидно, что провокаторами выступили несколько учеников 7-9-х классов, трое из которых состоят на внтуришкольном учёте. Мальчики решили, не побоюсь этого слова, поиздеваться над учителем: заглядывали в кабинет, мешали, начали его обзывать, придумали ему кличку. На требование педагога прекратить учащиеся не остановились и продолжили как обзываться, так и демонстративно использовать вейпы. В адрес учителя полетела нецензурная лексика и оскорбления, унижающие его честь и достоинство", - написал Пучков в Max.
Тем не менее министр назвал действия учителя недопустимыми, подчеркнув, что педагогу следовало обратиться к администрации школы для применения законных мер дисциплинарного воздействия.
"Дополнительно советую учителю обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования. Эта ситуация ярко показывает, насколько учителям необходимо держать себя в руках и ни при каких обстоятельствах не поддаваться эмоциям. При этом учитель может рассчитывать на поддержку министерства в решении сложных случаев, мы предоставим всю необходимую юридическую помощь", - добавил Пучков.