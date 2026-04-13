Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омской области будут судить за убийство пасынка и истязание детей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 13.04.2026
Жителя Омской области будут судить за убийство пасынка и истязание детей

Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 13 апр - РИА Новости. Жителю Омской области грозит пожизненное заключение по обвинению в убийстве малолетнего пасынка и истязания его трехлетних сестер, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что с марта по апрель 2025 года 34–летний житель Москаленского района Омской области выпивал и избивал детей своей сожительницы. Пока беременная женщина находилась в больнице, он истязал ее сына и двух ее трехлетних дочерей, у одной из которых врачи зафиксировали перелом позвонков.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
На Урале фигуранту дела об убийстве ребенка запросили 18 лет колонии
9 апреля, 11:39
"Шестого апреля мужчина, разозлившись на 4-летнего пасынка по малозначительному поводу, нанес ему множественные телесные повреждения, отчего ребенок скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью", "истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетнего или лица находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
"В настоящее время мать детей ограничена в родительских правах, девочки находятся под опекой у родственников родного отца. Уголовное дело прокуратура направила в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
СК расследует двойное убийство в Таганроге
7 апреля, 12:38
 
ПроисшествияОмская областьМоскаленский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала