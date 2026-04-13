Жителя Омской области будут судить за убийство пасынка и истязание детей

ОМСК, 13 апр - РИА Новости. Жителю Омской области грозит пожизненное заключение по обвинению в убийстве малолетнего пасынка и истязания его трехлетних сестер, сообщили в Жителю Омской области грозит пожизненное заключение по обвинению в убийстве малолетнего пасынка и истязания его трехлетних сестер, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что с марта по апрель 2025 года 34–летний житель Москаленского района Омской области выпивал и избивал детей своей сожительницы. Пока беременная женщина находилась в больнице, он истязал ее сына и двух ее трехлетних дочерей, у одной из которых врачи зафиксировали перелом позвонков.

"Шестого апреля мужчина, разозлившись на 4-летнего пасынка по малозначительному поводу, нанес ему множественные телесные повреждения, отчего ребенок скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью", "истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетнего или лица находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".