Королев и Ким открыли первый этап логистического центра Wildberries в Твери
18:45 13.04.2026
Королев и Ким открыли первый этап логистического центра Wildberries в Твери

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев и основатель Wildberries, глава РВБ (Wildberries & Russ) Татьяна Ким торжественно открыли первый этап логистического центра Wildberries в Твери, сообщает пресс-служба правительства области.
Королеву продемонстрировали полный маршрут товара в логистическом комплексе, представили концепцию развития площадки. Центр оснащен современными технологическими решениями. Сортировка и перемещение товаров автоматизированы. Благодаря этому существенно сокращаются сроки обработки заказов для покупателей из Тверской области и соседних регионов.
Открытие комплекса — новые возможности для малого и среднего бизнеса региона, чьи товары представлены или будут представлены на площадке. Это сокращение издержек, а значит рост оборота и производства.
Логистический центр будет введен в два этапа. Сейчас открыта первая очередь комплекса площадью 77 тысяч квадратных метров. Запуск второй очереди запланирован на конец второго квартала. После завершения строительства общая площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров, а вместимость достигнет 50 миллионов единиц товаров.
Операционная зона комплекса будет оснащена современным оборудованием. Предусмотрены установка трех вертикальных автоматических сортировщиков с суммарной производительностью до 855 тысяч товаров в сутки, автоматической сортировочной линии и использование роботизированных решений для перемещения паллет.
На встрече Королев и Ким обсудили развитие сотрудничества региона и компании. В том числе возможные совместные проекты в сфере туризма, перспективы размещения дополнительных объектов в особой экономической зоне "Эммаусс".
Королев отметил, что благодаря строительству мощностей РВБ жители Твери смогут быстрее получать заказы и услуги. Будет создано более 1 тысячи рабочих мест.
"Заинтересованы в том, чтобы компания рассмотрела Тверскую область в качестве пилотного проекта по развитию туризма. У нас порядка 400 мест размещения, и на этой платформе они могли бы более эффективно привлекать туристов. Соответственно, более эффективно мог бы развиваться наш малый и средний бизнес. Обсудили возможное взаимодействие по демографическим проектам и другим вопросам. Создаем рабочую группу и будем совместно прорабатывать дальнейшее сотрудничество", — цитирует пресс-служба Королева.
Отдельное внимание стороны уделили подготовке кадров для отрасли логистики. Глава региона обозначил: молодые люди должны как можно быстрее становиться самостоятельными и включаться во взрослую жизнь, понимая, что у них есть хорошая работа и образование, соответствующая заработная плата, социальный пакет. Королев уверен, что опыт, знания и компетенции компании могли бы очень пригодиться молодежи Верхневолжья.
Еще одной темой общения стала комплексная программа поддержки для предпринимателей "Платформа роста". Она поможет еще большему числу тверских продавцов масштабироваться, выходить на новые рынки и предлагать товары миллионам покупателей по всей России и за рубежом.
По данным РВБ, за этот год количество тверских продавцов на Wildberries выросло на 11%, а объем их продаж – на 29% по сравнению с 2025-м.
Основатель Wildberries, глава РВБ подчеркнула, что Тверская область станет пилотным регионом по созданию центра для предпринимателей, который будет способствовать более эффективной реализации проектов компании.
