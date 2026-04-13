Турция добивается продолжения переговоров США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Турция с посредниками добиваются продолжения переговоров США и Ирана, но сроки очередного раунда пока не конкретизированы, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
"Анкара при координации с посредниками прилагает усилия для того, чтобы переговорный процесс между США и Ираном не прерывался и получил дальнейшее развитие", - сообщил источник в турецком правительстве.
"Ведется работа по созданию условий для продления переговорного трека и достижения устойчивых договоренностей. Но конкретных сроков пока нет", - добавил собеседник агентства.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее в воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.