Турция добивается продолжения переговоров США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости. Турция с посредниками добиваются продолжения переговоров США и Ирана, но сроки очередного раунда пока не конкретизированы, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Пакистан, Египет и Турция рассчитывают организовать новый раунд диалога между США Ираном до истечения срока прекращения огня 21 апреля, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источник в регионе и неназванного американского чиновника.

"Анкара при координации с посредниками прилагает усилия для того, чтобы переговорный процесс между США и Ираном не прерывался и получил дальнейшее развитие", - сообщил источник в турецком правительстве.

"Ведется работа по созданию условий для продления переговорного трека и достижения устойчивых договоренностей. Но конкретных сроков пока нет", - добавил собеседник агентства.