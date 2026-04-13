Посольство России в Турции координирует с властями меры безопасности

АНКАРА, 13 апр - РИА Новости, Вугар Гасанов. Посольство РФ в Турции в ответ на запрос РИА Новости заявило, что координирует с властями Турции вопросы безопасности российских дипломатических представительств в республике.
Ранее в посольстве заявили РИА Новости, что обстановка на Ближнем Востоке делает необходимым усиление мер безопасности российских дипломатических учреждений в странах региона. Как добавили в дипмисии, посольство РФ в Турции на этом фоне принимает меры безопасности.
"Обстановка на Ближнем и Среднем Востоке остается очень напряженной. Периодически, как это было с Газой, Ливаном и в Персидском заливе происходит резкое обострение ситуации. Это делает необходимым сохранение и даже усиление целого комплекса мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений в Турецкой Республике и других странах региона. Применительно к РЗУ, такие действия в Турецкой Республике в полной мере осуществляются. Делаем это в тесной координации с местными властями," — заявили в российском диппредставительстве в Анкаре на запрос РИА Новости о мерах безопасности на фоне ситуации на Ближнем Востоке.