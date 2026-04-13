Цивилев: Россия и Индонезия договариваются о поставках энергоносителей

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и Индонезия работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Если раньше Индонезия всю продукцию приобретала в основном из других стран, Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и Австралия, то теперь они рассматривают вопрос с учетом возникшей ситуации в (Ормузском - ред.) проливе, надежности поставок. Сейчас у нас идет серьезная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене", - сказал он в интервью Первому каналу, комментируя сотрудничество двух стран в энергетике.